Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte istediği yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler kayıt takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuz ile birlikte kayıt tarihleri açıklanmıştı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar neler? İşte ÖSYM'nin resmi internet adresinden alınan bilgiye göre, üniversite kayıt takvimi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.