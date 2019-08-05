Memur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi? Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları erken yatar mı? Kurban Bayramı'na yaklaşık bir hafta kala memur maaşlarının ne zaman yatacağı merakla bekleniyor. 3 milyon memuru yakından ilgilendiren memur maaşları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Maaşlar erken yatacak mı? İşte detaylar... Memur maaşları 9 Ağustos tarihinde hesaplarda olacak. Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
Memur maaşları bayram öncesi ödenecek! Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na 6 gün kaldı. SGK SSK Bağkur ve memur maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği oldukça merak ediliyor. Milyonlarca memurun ve emeklinin merakla beklediği izahat yapıldı mı? Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Sadece Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında kutlanacak Bu yüzden memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşları oldukça çok sorgulanıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması planlanıyor. Sadece konuyla ilgili resmi bir izahat yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacak. Peki memur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi? Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları erken yatar mı?
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