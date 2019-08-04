Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nakil işlemlerine dair başvurular 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında alındı. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler LGS ek tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarih...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.