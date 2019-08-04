Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 05.08.2019 00:56
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 00:56

açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona erdi. Nakil işlemlerini tamamlayan adaylar Liselere Geçiş Sınavı kapsamında tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. Bu nedenle öğrenciler açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nakil işlemlerine dair başvurular 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında alındı. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler LGS ek tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarih...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri