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  • 05.08.2019 01:48
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 01:48

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? açıklandı mı?

2019-2020 eğitim öğretim yılı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu nedenle öğrenciler KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bazı bilgiler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

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