1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler liselerin boş kontenjan bilgilerine göre nakil tercih işlemlerini yaptı. Şimdi gözler LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasında. LGS 1. tercih sonuçlarının 5 Ağustos pazartesi günü saat 10.00-16.00 arasında açıklanması bekleniyor. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Peki 1. nakil sonuçlarına nereden bakılacak? Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.