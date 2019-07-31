Okullar ne vakit açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Değişen MEB yönetmeliği sonrası milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri bir bir açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine nazaran bu yıl okullar 1 hafta erken doğrusu 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki bu sene 1. Sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı? İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.
2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu! 1. sınıfa kaç yaşındakiler başlayacak? MEB son dakika okula başlama yaşı kaç?
1. sınıfa kaç yaşındakiler başlayacak? MEB son dakika okula başlama yaşı kaç? 2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler... Bunun hâricinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'e-Okul' sistemi üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya yarayan 'Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu' kullanıma açıldı. Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini öğrenebilecek.
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