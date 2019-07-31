Okullar ne vakit açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Değişen MEB yönetmeliği sonrası milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri bir bir açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine nazaran bu yıl okullar 1 hafta erken doğrusu 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki bu sene 1. Sınıfa başlama yaşı kaç olacak, 66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı? İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.