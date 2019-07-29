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  • 29.07.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 10:41

YKS tercihleri son gün! 2019 YKS tercihleri saat kaçta bitecek? ÖSYM ?

YKS tercihleri 23 Temmuz itibarıyla alınmaya başlamıştı. Üniversite tercihlerini yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiypr. 2019 üniversite tercihleri için bugün son gün... Peki, 2019 YKS tercihleri saat kaçta bitecek? ÖSYM ? İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

YKS tercihleri saat kaçta bitecek?

YKS tercihleri saat kaçta bitecek? ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da alınmaya başlanan YKS tercihleri bugün sona eriyor. Sınav sonuçlarına göre aldıkları puan doğrultusunda üniversite tercihinde bulunan öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Tercihlerini henüz yapamayanların ise bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2019 YKS tercihleri saat kaçta bitecek? ÖSYM üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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