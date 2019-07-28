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  • 28.07.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:40

ÖSYM duyurdu! ne zaman ve saat kaçta bitecek? Üniversite tercihleri için zaman daralıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tercihleri 23 Temmuz Salı günü başladı. İşlemlerin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini yapıyor. Aynı zamanda tercihlerin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Bu nedenle sorusu merakla sorgulatılıyor. Peki, ? İşte cevabı...

YKS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek?

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversite hayali kuran öğrenciler tercih işlemlerini yapmaya başlamıştı. Tercih işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler merakla YKS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM takvimi ve tercihlerin biteceği tarih ve saat...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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