YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversite hayali kuran öğrenciler tercih işlemlerini yapmaya başlamıştı. Tercih işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler merakla YKS tercihlerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM takvimi ve tercihlerin biteceği tarih ve saat...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.