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  • 27.07.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 09:44

Son dakika: açıklandı! 2019 sorgulama ekranı

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Ağustos olarak belirlenen AÖL 3. dönem sınav sonuçları sürpriz bir şekilde dün açıklandı. Öğrenciler AÖL'ün Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte AÖL sorgulama ekranı...

Heyecanla bekleniyordu! MEB açıkladı...

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavının sonuçları için 1 Ağustos işaret edilmişti. Ancak, MEB tarafından son dakika açıklama ile sonuçların açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler sonuçlarının görüntülemek istiyorlar. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 - 7 Temmuz tarihlerinde yapılan AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler sınav sonuçlarını bilgi yönetim sistemi üzerinden ve açık öğretim liseleri mobil uygulama üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girerek öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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