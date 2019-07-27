AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavının sonuçları için 1 Ağustos işaret edilmişti. Ancak, MEB tarafından son dakika açıklama ile sonuçların açıklandığı duyuruldu. Öğrenciler sonuçlarının görüntülemek istiyorlar. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 - 7 Temmuz tarihlerinde yapılan AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler sınav sonuçlarını bilgi yönetim sistemi üzerinden ve açık öğretim liseleri mobil uygulama üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girerek öğrenebilecek.