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  • 26.07.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 15:02

başlayacak? 2019 ? LGS yerleştirmeye esas nakil takvimi

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler nakil dönemi ve kayıt tarihlerini araştırıyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, başlayacak? 2019 ? İşte LGS yerleştirmeye esas nakil takvimi...

Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Liseye geçiş yapabilmek için LGS'ye katılan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih bildiriminde bulundular. Geçtiğimiz günlerde tercih sonuçları açıklanmış ve öğrenciler liselere yerleştirilmişti. Yerleşemeyen öğrenciler ise ikinci nakil takvimini beklemeye başladı. Lise kayıt tarihleri ise aranılan diğer konular arasında. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 LGS ikinci tercihler ne zaman? İşte LGS yerleştirmeye esas nakil takvimi...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.

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