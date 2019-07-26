KPSS oturumlarına katılan adaylar arama motorlarında KPSS hakkında merak ettikleri detayları araştırıyor. "KPSS puan hesaplama işlemi" şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, KPSS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Temmuz tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.