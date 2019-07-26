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  • 27.07.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 00:26

puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2019 açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı () puan hesaplama işlemiyle ilgili araştırmalar sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. işlemi nasıl yapılır sorusu merakla sorgulatılan konuların başında yer alıyor. Peki, açıklanacak? İşte KPSS hakkında bilgiler...

KPSS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

KPSS oturumlarına katılan adaylar arama motorlarında KPSS hakkında merak ettikleri detayları araştırıyor. "KPSS puan hesaplama işlemi" şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, KPSS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Temmuz tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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