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  • 26.07.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 17:40

çıktı alma! 2019 AÖF 3 ders sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

AÖF 3 ders sınavı için geri sayım başladı. Mezun olabilmek için 3 ders sınavına katılacak öğrenciler sınava girerken sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki, çıktı nasıl alınır? AÖF 3 ders sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte ekranı...

AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

AÖF sınav giriş yerleri geçtiğimiz gün belli olmuştu. 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek AÖF 3 ders sınavına katılacak öğrenciler sınava giriş belgelerini çıktı alarak sınava girebilecekler. Bu sene son kez yapılacak 3 ders sınavına saatler kala, öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AÖF 3 ders sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte AÖF sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF 3 ders sınav giriş yerleri 22 Temmuz'da açıklandı.

Öğrenciler, AÖF 3 ders sınavı giriş belgelerini, AÖF'ün https://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından öğrenilebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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