AÖF sınav giriş yerleri geçtiğimiz gün belli olmuştu. 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek AÖF 3 ders sınavına katılacak öğrenciler sınava giriş belgelerini çıktı alarak sınava girebilecekler. Bu sene son kez yapılacak 3 ders sınavına saatler kala, öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AÖF 3 ders sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte AÖF sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF 3 ders sınav giriş yerleri 22 Temmuz'da açıklandı.

Öğrenciler, AÖF 3 ders sınavı giriş belgelerini, AÖF'ün https://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından öğrenilebilecekler.