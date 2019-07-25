DGS hukuk taban puanları 2019? sorusu DGS sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. DGS 2019 sınav sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. İşte DGS dikey geçiş bölümleri hukuk fakültesi puanları. Geçmiş yıllardaki deneyimler ve diğer sınav sonuçlarının açıklanma saatleri göz önüne alındığında DGS sonuçlarının saat, 10.00 veya 14.00'te yayınlanması bekleniyor.