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  • 24.07.2019 01:34
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 01:34

YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Yüz binlerce öğrencinin beklediği 23 Temmuz Salı günü başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler YKS tercih dönemiyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen soruların başında YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, 2019 yılı üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte YKS tercih sürecine dair merak edilenler...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tercih işlemlerini yapmaya başladı. Tercih döneminde 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırma yapan öğrenciler aynı zamanda tercih tarihlerini de merak ediyor. YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

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