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  • 23.07.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:33

ÖSYM uyardı! Tercihler ne zaman bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihleri için bekleyişte olan öğrenciler 23 Temmuz itibarıyla tercih bildiriminde bulunuyorlar. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, tercihlerin ne zaman biteceği belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte ÖSYM'nin takvimine göre, 2019 YKS tercih dönemi...

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS'de tercih dönemi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler, tercihlerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. 23 Temmuz'da başlayan tercihlerin son gün tarihi açıklandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte merak edile soruların yanıtı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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