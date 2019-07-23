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  • 23.07.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:45

e-okul.meb.gov.tr: Liselerin boş kontenjan ve taban puanları bilgisi açıklandı! ..

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştirildikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, nı merak ediyordu. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte merak edilenler yanıt buldu. İşte e-okul.meb.gov.tr giriş ile LGS Liselerin boş kontenjan ve taban puanları bilgisi...

Liselerin boş kontenjan ve puanları açıklandı

Liselerin boş kontenjan ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. 1-12 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan öğrencilerden herhangi bir liseye yerleşemeyenler 1. ve 2. nakil döneminde tercih bildiriminde bulunacaklar. Öte yandan yerleştirildikleri liseyi değiştirmek isteyen öğrencilerde nakil döneminde tercih yapabilecekler. Peki, Liselerin boş kontenjanları nasıl görüntülenir? İşte e-okul.meb.gov.tr giriş ile LGS Liselerin boş kontenjan ve taban puanları bilgisi...

LİSELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI BİLGİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarının açıklandığı bildirildi. LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları e-Okul sistemi üzerinden belli oldu.

Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildikleri liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler, liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresindeki 'Duyurular' alanından ulaşabilecekler.

2019 LGS LİSELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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