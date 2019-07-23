Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 23.07.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 17:14

? 2019 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav soruları ve cevapları görüntüleme

? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen açık lise 3. dönem sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle internet üzerinden sınav sonuçları ile ilgili sorgular artmaya başladı. Peki, ? 2019 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 6-7 Temmuz'da 3. dönem sınavlarına katıldılar. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler sonuçları merak içinde beklemeye devam ediyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav soruları ve cevapları görüntüleme
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri