Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 6-7 Temmuz'da 3. dönem sınavlarına katıldılar. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler sonuçları merak içinde beklemeye devam ediyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.