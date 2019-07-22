YKS tercih dönemi için bekleyiş sona erdi. Üniversite sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, tercih işlemlerini yapacaklar. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, tercih işlemleri 23 Temmuz'da başladı. Tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 YKS tercih kılavuzu...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını,2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ