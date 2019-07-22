DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen sınava 330 bine yakın aday katıldı. Sınav sonuçlarını merak eden adaylara ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Öte yandan DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı da merak edilen diğer konular arasında. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS lisans tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. DGS sonuçları sonrası tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.