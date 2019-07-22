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  • 22.07.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:13

MEB'den müjdeli haber geldi! 2019 ne zaman açıklanacak? Açık lise sonuçları...

nı merak eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belirlendi. Peki, ? 2019 açık lise sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretm Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı 3. dönem sınavının sonuçları için geri sayım başladı. 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları için tarih verildi. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

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