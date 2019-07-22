AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarafından bu sene son kez yapılacak 3 ders sınavına geri sayım başladı. Mezun olabilmek için 3 ders sınavına katılacak öğrenciler sınava giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi için araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi yayınladığı kılavuzda sınav giriş yerlerinin 22 Temmuz'da açıklanacağını bildirmişti. Peki, AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF 3 ders sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav girşi yerleri 22 Temmuz'da (bugün) açıklanacak. AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş yerleri, AÖF'ün https://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından öğrenilebilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.