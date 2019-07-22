Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 12:59
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 12:59

Gözler Anadolu Üniversitesi'nde! 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? ?

3 ders sınavı için geri sayım başlarken, öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyorlar. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerinin 22 Temmuz'da yayınlanacağı bildirilmişti. Peki, açıklandı mı? ? İşte detaylar...

AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi tarafından bu sene son kez yapılacak 3 ders sınavına geri sayım başladı. Mezun olabilmek için 3 ders sınavına katılacak öğrenciler sınava giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi için araştırmalarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi yayınladığı kılavuzda sınav giriş yerlerinin 22 Temmuz'da açıklanacağını bildirmişti. Peki, AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF 3 ders sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav girşi yerleri 22 Temmuz'da (bugün) açıklanacak. AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş yerleri, AÖF'ün https://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından öğrenilebilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriGözler Anadolu Üniversitesi'nde! AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri