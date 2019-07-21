Bursluluk sınav sonuçları sorgula... 2019 bursluluk sınavı sonuçları öğren, İOKBS sonuçları öğren, MEB bursluluk sonuçları... Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı sonuçları için günler sayılıyor. Lise öğrencilerinin girdiği ve burs almalarına olanak sağlayan İOKBS sonuçları açıklandı mı? Velilerin ve öğrencilerin beklediği gün yaklaştı.