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  • 22.07.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 11:36

sonuçlarına nereden bakılır?

tarafından düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 2019 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarına dair merak edilenler ve İOKBS bursluluk sınavı sonuç öğrenme ekranı...

İOKBS sonuçlarına nereden bakılır?

Bursluluk sınav sonuçları sorgula... 2019 bursluluk sınavı sonuçları öğren, İOKBS sonuçları öğren, MEB bursluluk sonuçları... Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavı sonuçları için günler sayılıyor. Lise öğrencilerinin girdiği ve burs almalarına olanak sağlayan İOKBS sonuçları açıklandı mı? Velilerin ve öğrencilerin beklediği gün yaklaştı.

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