MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 3 ayda bir yatan bursluluk maaşları artık 1 ayda bir hesaplara yatmaya başladı ve bu konuda bir düzenleme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan ve lise eğitiminin sonuna kadar maaş alacak öğrenciler aylık 250 TL alıyor. PYBS bursunun yeni yılda ne kadar artacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.
İOKBS PYBS parası 3 ayda bir yatmaktadır
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 3 ayda bir yatan bursluluk maaşları artık 1 ayda bir hesaplara yatmaya başladı ve bu konuda bir düzenleme geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan ve lise eğitiminin sonuna kadar maaş alacak öğrenciler aylık 250 TL alıyor.
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