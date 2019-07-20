KPSS sınavı saat kaçta bitecek? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki oturumda gerçekleştirilecek KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavının 1. oturumu 20 Temmuz'da yapılıyor. Kamuya personel olarak atanabilmek isteyen adayların katılım sağlaycağı sınavın süresi merak ediliyor. Peki, KPSS saat kaçta bitecek? 2019 KPSS Alan Bilgisi 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte detaylar...

KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

20 Temmuz 2019 tarihinde sabah oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15'te sınava başlayacaklar. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

Kamu Yönetimi Testi: 40 soru 50 dakika sınav süresi

Uluslararası İlişkiler Testi: 40 soru 50 dakika sınav süresi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika sınav süresi

20 Temmuz 2019 tarihinde öğleden sonra oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45'te sınava başlayacaklar. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

Hukuk Testi: 40 soru 50 dakika sınav süresi

İktisat Testi: 40 soru 50 dakika sınav süresi

Maliye Testi: 40 soru 50 dakika sınav süresi