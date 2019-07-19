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  • 20.07.2019 01:06
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 02:20

tercih sonuçları açıklandı mı? ?

KPSS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar şimdi gözlerini KPSS tercih sonuçlarına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercihler 9-18 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Şimdi adaylar merakla sorusuna yanıt arıyor.

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte 2019 KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte KPSS tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacak.

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