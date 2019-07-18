Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te ÖSYM tarafından öğrencilerin erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber öğrenciler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Mezuna kalmak ne demek sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.

MEZUNA KALMAK NE DEMEK?

Mezuna kalmak ya da mezun kalmak tabiri öğrencilerin istedikleri puan gelmediğinde 1 yıl daha sınava hazırlanması için kullanılır.