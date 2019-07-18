LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1-12 Temmuz tarihlerinde lise tercihlerini aldı. Liseye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB'in takviminde sonuçlar ve yerleştirme nakil işlemleri ile ilgili bilgi paylaşıldı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise yerleştirmeye esas nakil ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.