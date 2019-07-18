Ege Üniversitesi taban tavan puanları 2019! Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Ege Üniversitesi kontenjanları. Ege Üniversitesi taban puanları 2019! YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar puanları ile yerleşecekleri bölümleri araştırmaya başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer alan İzmir Ege Üniversitesi taban puanları merak ediliyor. Biz de sizler için bu konuyu araştırdık. İşte Ege Üniversitesi taban puanları 2019! Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Merak edilen detaylar haberimizde... Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
Ege Üniversitesi taban tavan puanları 2019! Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Ege Üniversitesi kontenjanları
Ege Üniversitesi taban puanları 2019! Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Türkiye'nin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi, bu sene de tercih sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz de sizler için bu konuyu araştırdık. İşte Ege Üniversitesi taban puanları 2019! Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Merak edilen detaylar haberimizde... Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.
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