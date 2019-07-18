Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YÖK ATLAS tercih robotu

Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Açıklanan YKS sonuçlarının ardından baraj altında öğrenciler, özel üniversitelerin kontenjanlarını merak ediyor. İstedikleri puanı alamayan adaylar, vakıf üniversitelerinin puan sıralamasını araştırmaya başladı. İşte Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Özel üniversite taban puanları ve fiyatları merak edilen konular arasında yerini aldı. 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Tercihler 23 Temmuz'da başlayacak. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.