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  • 18.07.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 15:59

Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YÖK ATLAS tercih robotu

Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? İstedikleri puanı alamayan adaylar, vakıf üniversitelerinin puan sıralamasını araştırmaya başladı. Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. Açıklanan YKS sonuçlarının ardından baraj altında öğrenciler, özel üniversitelerin kontenjanlarını merak ediyor. İşte Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor.

Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi?

Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Açıklanan YKS sonuçlarının ardından baraj altında öğrenciler, özel üniversitelerin kontenjanlarını merak ediyor. İstedikleri puanı alamayan adaylar, vakıf üniversitelerinin puan sıralamasını araştırmaya başladı. İşte Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Özel üniversite taban puanları ve fiyatları merak edilen konular arasında yerini aldı. 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Tercihler 23 Temmuz'da başlayacak. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

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