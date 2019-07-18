Yeditepe Üniversitesi fiyatları 2019! 2019 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler tercih dönemine yaklaşıyor. Özel üniversitelerin ücretleri ise tercih döneminde öne çıkan konular arasında bulunuyor. İşte Yeditepe Üniversitesi ücretleri... Yeditepe Üniversitesi akademik faaliyetlerini Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler olmak üzere 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda 6 bölüm, toplam 77 programda lisans, 4 ön lisans düzeyinde eğitim veriyor. Peki Yeditepe Üniversitesi fiyatları 2019 - 2020! İşte Yeditepe Üniversitesi tıp, diş hekimliği, hukuk ve diğer bölüm ücretleri kaç para?