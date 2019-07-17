Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne girilir? 2019-2020 Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.