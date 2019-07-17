Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 17.07.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:53

YKS 2019 taban puanları ve başarı sıralaması! Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı yüzdelik dilimleri

taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, Kaç puanla Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne girilir? 2019-2020 Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları açıklandı mı?

Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları açıklandı mı?

Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne girilir? 2019-2020 Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Ağız ve Diş Sağlığı taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYKS 2019 Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ve başarı sıralaması! Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı yüzdelik dilimleri
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri