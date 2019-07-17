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  • 17.07.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 20:07

, başarı sıralaması nedir? İşte 2019 YKS üniversite sıralaması

başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan ve taban puanları merak ediliyor. Öğrenciler lisans eğitimini sürdürmek istediği üniversiteler hakkında araştırma yapıyor. Bu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nedir? İşte YKS tavan ve taban puanları...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

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