Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan ve taban puanları merak ediliyor. Öğrenciler lisans eğitimini sürdürmek istediği üniversiteler hakkında araştırma yapıyor. Bu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması nedir? İşte YKS tavan ve taban puanları...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI