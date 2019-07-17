Besyo taban tavan puanları açıklandı mı? 2019-2020 Besyo YKS üniversite yüzdelik dilimleri Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, Kaç puanla Besyo bölümüne girilir? 2019-2020 Besyo taban tavan puanları açıklandı mı?

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