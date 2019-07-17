Besyo taban tavan puanları açıklandı mı? 2019-2020 Besyo YKS üniversite yüzdelik dilimleri

Besyo taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Besyo bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Besyo bölümüne girilir? 2019-2020 Besyo taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...
BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?
2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak.
YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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