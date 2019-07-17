2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) lisans eğitimine devam etmek isteyenler Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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