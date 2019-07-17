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  • 17.07.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 22:29

2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) lisans eğitimine devam etmek isteyenler Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

ODTÜ taban puanları açıklandı mı?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) lisans eğitimine devam etmek isteyenler Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

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