Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

100110257 Tıp (Ücretsiz) Sayısal 12 723 464.000 140 100110433 Diş Hekimliği (Ücretsiz) Sayısal 20 869 446.000 80 100110672 Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 18 032 413.000 70 100110151 Psikoloji (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 33 280 405.000 90 100110496 Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretsiz) Dil 12 296 398.000 40 100110609 Diş Hekimliği(KKTC Uyruklu) (Ücretsiz) Sayısal 50 447 397.000 1 100110424 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 68 117 396.000 70 100110045 İngilizce Öğretmenliği (Ücretsiz) Dil 12 794 395.000 80 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 32 271 394.000 60 100110063 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 44 209 394.000 60 100110406 Mimarlık (Ücretsiz) Sayısal 55 074 386.000 60 100110099 Türkçe Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 65 801 376.000 90 100110478 İlahiyat (Ücretsiz) Sözel 58 810 371.000 120 100110072 Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 94 749 348.000 90 100110487 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 202 599 346.000 60 100130225 İlahiyat(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Sözel 98 639 345.000 100 100110036 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretsiz) Sayısal 93 006 341.000 60 100110187 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz) Sözel 128 240 339.000 60 100110081 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 132 693 328.000 70 100110266 Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 165 511 328.000 150 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 110 465 324.000 60 100110645 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 114 195 321.000 50 100110706 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretsiz) Sözel 188 146 313.000 60 100110178 Tarih (Ücretsiz) Sözel 189 779 312.000 60 100110212 Kamu Yönetimi (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 196 818 309.000 80 100110399 Makine Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 130 853 307.000 60 100110169 Sosyoloji (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 203 195 306.000 60 100130173 Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Sözel 210 973 305.000 60 100150202 Aşçılık (Ücretsiz) TYT 446 021 305.000 60 100110221 Uluslararası İlişkiler (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 225 581 298.000 80 100110636 Gazetecilik (Ücretsiz) Sözel 232 212 297.000 60 100150874 Çocuk Gelişimi (Ücretsiz) TYT 547 130 293.000 60 100110451 Maliye (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 210 622 282.000 55 100170533 Aşçılık(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 696 033 278.000 60 100130155 Sosyoloji(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 293 924 276.000 60 100130164 Tarih(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Sözel 318 214 273.000 60 100130137 Kamu Yönetimi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 314 469 271.000 80 100130146 Uluslararası İlişkiler(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 328 131 267.000 80 100150838 Sosyal Hizmetler (Ücretsiz) TYT 739 460 263.000 50 100150714 Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretsiz) TYT 397 119 262.000 50 100110239 Gıda Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 210 385 258.000 60 100130191 Maliye(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 285 842 257.000 55 100110469 Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 634 472 255.000 60 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği (Ücretsiz) Sayısal 230 519 253.000 60 100150777 İç Mekan Tasarımı (Ücretsiz) TYT 886 077 251.000 40 100150865 Grafik Tasarımı (Ücretsiz) TYT 888 728 250.000 40 100110663 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 726 829 246.000 60 100110196 İktisat (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 339 642 243.000 105 100110142 Matematik(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 249 256 240.000 65 100150723 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretsiz) TYT 562 863 240.000 50 100110115 Biyoloji(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 263 607 239.000 40 100110618 Bitki Koruma (Ücretsiz) Sayısal 265 388 238.000 40 100150856 Posta Hizmetleri (Ücretsiz) TYT 1 040 413 238.000 45 100130243 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 830 599 237.000 60 100110133 Kimya(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 272 860 235.000 40 100130207 Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 858 840 235.000 60 100110203 İşletme (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 382 472 233.000 135 100110681 Bahçe Bitkileri (Ücretsiz) Sayısal 280 980 232.000 15 100110503 Tarla Bitkileri (Ücretsiz) Sayısal 299 441 227.000 30 100110124 Fizik(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 298 007 225.000 25 100110654 Pazarlama(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 986 055 225.000 60 100110724 Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 989 552 225.000 60 100170427 Grafik Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 273 390 221.000 50 100170621 Posta Hizmetleri(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 289 408 220.000 45 100130119 İktisat(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 431 514 219.000 105 100170612 İç Mekan Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 313 459 218.000 40 100150768 Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretsiz) TYT 1 089 088 218.000 65 100150847 Sosyal Güvenlik (Ücretsiz) TYT 1 335 435 216.000 50 100150538 Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz) TYT 889 477 212.000 50 100150786 Moda Tasarımı (Ücretsiz) TYT 1 429 393 210.000 30 100150689 Mimari Restorasyon (Ücretsiz) TYT 1 479 245 206.000 50 100150802 İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretsiz) TYT 986 841 205.000 50 100170603 Bankacılık ve Sigortacılık(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 429 903 196.000 60 100150705 Ormancılık ve Orman Ürünleri (Ücretsiz) TYT 1 510 597 190.000 40 100150617 Lojistik (Ücretsiz) TYT 1 554 574 181.000 50 100170499 Elektronik Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 45 100150795 Bahçe Tarımı (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20 100150035 Kooperatifçilik (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 70 100170515 Bilgisayar Programcılığı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100150811 Elektrik (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40 100150556 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 30 100110627 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 15 100170021 Elektrik(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 45 100150829 Elektronik Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40 100150071 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 75 100150592 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40 100150608 İnşaat Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100130128 İşletme(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık Dolmadı Dolmadı 135 100170066 Makine(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100150626 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 35 100170596 Moda Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 25 100150635 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100110699 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği(KKTC Uyruklu) (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 1 100150132 Kimya Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 60 100150644 Dış Ticaret (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 45 100110715 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 15 100150141 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100170118 Turizm ve Otel İşletmeciliği(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 70 100150414 Organik Tarım (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20 100150423 Deri Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20 100150432 Tekstil Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20 100110248 Çevre Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 30 100150441 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 85 100150698 Peyzaj ve Süs Bitkileri (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 30 100150195 Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100130234 Pazarlama(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 60 100150459 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 60 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 40 100150468 Otomotiv Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 60 100170181 Makine, Resim ve Konstrüksiyon(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 20 100130252 Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 60 100150477 Otomotiv Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100170445 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100150486 İşletme Yönetimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 140 100170454 Otomotiv Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100150495 İşletme Yönetimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 55 100170463 Otomotiv Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 35 100150502 İşletme Yönetimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40 100170215 Bilgisayar Programcılığı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50 100170472 İşletme Yönetimi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 80 100150511 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 30

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.