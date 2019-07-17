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  • 18.07.2019 00:34
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 00:34

2019 taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

100110257 Tıp (Ücretsiz) Sayısal 12 723 464.000 140
100110433 Diş Hekimliği (Ücretsiz) Sayısal 20 869 446.000 80
100110672 Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 18 032 413.000 70
100110151 Psikoloji (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 33 280 405.000 90
100110496 Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretsiz) Dil 12 296 398.000 40
100110609 Diş Hekimliği(KKTC Uyruklu) (Ücretsiz) Sayısal 50 447 397.000 1
100110424 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 68 117 396.000 70
100110045 İngilizce Öğretmenliği (Ücretsiz) Dil 12 794 395.000 80
100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 32 271 394.000 60
100110063 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 44 209 394.000 60
100110406 Mimarlık (Ücretsiz) Sayısal 55 074 386.000 60
100110099 Türkçe Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 65 801 376.000 90
100110478 İlahiyat (Ücretsiz) Sözel 58 810 371.000 120
100110072 Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 94 749 348.000 90
100110487 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 202 599 346.000 60
100130225 İlahiyat(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Sözel 98 639 345.000 100
100110036 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretsiz) Sayısal 93 006 341.000 60
100110187 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretsiz) Sözel 128 240 339.000 60
100110081 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Sözel 132 693 328.000 70
100110266 Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 165 511 328.000 150
100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 110 465 324.000 60
100110645 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 114 195 321.000 50
100110706 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretsiz) Sözel 188 146 313.000 60
100110178 Tarih (Ücretsiz) Sözel 189 779 312.000 60
100110212 Kamu Yönetimi (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 196 818 309.000 80
100110399 Makine Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 130 853 307.000 60
100110169 Sosyoloji (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 203 195 306.000 60
100130173 Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Sözel 210 973 305.000 60
100150202 Aşçılık (Ücretsiz) TYT 446 021 305.000 60
100110221 Uluslararası İlişkiler (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 225 581 298.000 80
100110636 Gazetecilik (Ücretsiz) Sözel 232 212 297.000 60
100150874 Çocuk Gelişimi (Ücretsiz) TYT 547 130 293.000 60
100110451 Maliye (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 210 622 282.000 55
100170533 Aşçılık(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 696 033 278.000 60
100130155 Sosyoloji(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 293 924 276.000 60
100130164 Tarih(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Sözel 318 214 273.000 60
100130137 Kamu Yönetimi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 314 469 271.000 80
100130146 Uluslararası İlişkiler(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 328 131 267.000 80
100150838 Sosyal Hizmetler (Ücretsiz) TYT 739 460 263.000 50
100150714 Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretsiz) TYT 397 119 262.000 50
100110239 Gıda Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal 210 385 258.000 60
100130191 Maliye(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 285 842 257.000 55
100110469 Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 634 472 255.000 60
100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği (Ücretsiz) Sayısal 230 519 253.000 60
100150777 İç Mekan Tasarımı (Ücretsiz) TYT 886 077 251.000 40
100150865 Grafik Tasarımı (Ücretsiz) TYT 888 728 250.000 40
100110663 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 726 829 246.000 60
100110196 İktisat (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 339 642 243.000 105
100110142 Matematik(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 249 256 240.000 65
100150723 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretsiz) TYT 562 863 240.000 50
100110115 Biyoloji(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 263 607 239.000 40
100110618 Bitki Koruma (Ücretsiz) Sayısal 265 388 238.000 40
100150856 Posta Hizmetleri (Ücretsiz) TYT 1 040 413 238.000 45
100130243 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 830 599 237.000 60
100110133 Kimya(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 272 860 235.000 40
100130207 Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 858 840 235.000 60
100110203 İşletme (Ücretsiz) Eşit Ağırlık 382 472 233.000 135
100110681 Bahçe Bitkileri (Ücretsiz) Sayısal 280 980 232.000 15
100110503 Tarla Bitkileri (Ücretsiz) Sayısal 299 441 227.000 30
100110124 Fizik(İngilizce) (Ücretsiz) Sayısal 298 007 225.000 25
100110654 Pazarlama(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 986 055 225.000 60
100110724 Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (Ücretsiz) TYT 989 552 225.000 60
100170427 Grafik Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 273 390 221.000 50
100170621 Posta Hizmetleri(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 289 408 220.000 45
100130119 İktisat(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık 431 514 219.000 105
100170612 İç Mekan Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 313 459 218.000 40
100150768 Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretsiz) TYT 1 089 088 218.000 65
100150847 Sosyal Güvenlik (Ücretsiz) TYT 1 335 435 216.000 50
100150538 Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz) TYT 889 477 212.000 50
100150786 Moda Tasarımı (Ücretsiz) TYT 1 429 393 210.000 30
100150689 Mimari Restorasyon (Ücretsiz) TYT 1 479 245 206.000 50
100150802 İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretsiz) TYT 986 841 205.000 50
100170603 Bankacılık ve Sigortacılık(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT 1 429 903 196.000 60
100150705 Ormancılık ve Orman Ürünleri (Ücretsiz) TYT 1 510 597 190.000 40
100150617 Lojistik (Ücretsiz) TYT 1 554 574 181.000 50
100170499 Elektronik Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 45
100150795 Bahçe Tarımı (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20
100150035 Kooperatifçilik (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 70
100170515 Bilgisayar Programcılığı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100150811 Elektrik (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40
100150556 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 30
100110627 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 15
100170021 Elektrik(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 45
100150829 Elektronik Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40
100150071 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 75
100150592 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40
100150608 İnşaat Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100130128 İşletme(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) Eşit Ağırlık Dolmadı Dolmadı 135
100170066 Makine(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100150626 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 35
100170596 Moda Tasarımı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 25
100150635 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100110699 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği(KKTC Uyruklu) (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 1
100150132 Kimya Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 60
100150644 Dış Ticaret (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 45
100110715 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 15
100150141 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100170118 Turizm ve Otel İşletmeciliği(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 70
100150414 Organik Tarım (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20
100150423 Deri Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20
100150432 Tekstil Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 20
100110248 Çevre Mühendisliği (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 30
100150441 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 85
100150698 Peyzaj ve Süs Bitkileri (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 30
100150195 Bilgisayar Programcılığı (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100130234 Pazarlama(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 60
100150459 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 60
100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretsiz) Sayısal Dolmadı Dolmadı 40
100150468 Otomotiv Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 60
100170181 Makine, Resim ve Konstrüksiyon(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 20
100130252 Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 60
100150477 Otomotiv Teknolojisi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100170445 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100150486 İşletme Yönetimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 140
100170454 Otomotiv Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100150495 İşletme Yönetimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 55
100170463 Otomotiv Teknolojisi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 35
100150502 İşletme Yönetimi (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 40
100170215 Bilgisayar Programcılığı(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 50
100170472 İşletme Yönetimi(İkinci Öğretim) (İÖ-Ücretli) TYT Dolmadı Dolmadı 80
100150511 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (Ücretsiz) TYT Dolmadı Dolmadı 30

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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