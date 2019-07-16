DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayınladığı sınav takvimi ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı sorularına yanıt verdi. Önlisans mezunları lisans programlarına tercih yapabilmek için sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sonuçların açıklanmasını ardından tercih dönemine girilecek. Peki, ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS lisans programlarına tercihler ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.