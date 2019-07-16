AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. dönem sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler, bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB 2019 açık lise 3. dönem sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB'in takvimine göre, AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.