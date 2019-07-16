Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 17.07.2019 02:24
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 02:28

2019 YKS tavan ve taban puanları! nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç?

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi YKS tavan-taban puanlarına çevrildi. Öğrenciler aynı zamanda nasıl yapılır sorusuna da yanıt arıyor.

YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

2019 YKS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih dönemini büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler YKS tavan ve taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2018 YKS TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 YKS tavan ve taban puanları! YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri