2019 YKS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih dönemini büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler YKS tavan ve taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2018 YKS TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ