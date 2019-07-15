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  • 15.07.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 10:47

MEB : 2019-2020 ilkokul 1. ? ?

? sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılan açıklamada, anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırılacak okul bilgilerinin yayınlandığı bildirildi. Peki, MEB nasıl yapılır.? 2019-2020 ilkokul 1. ? İşte detaylar...

Çocuğum hangi okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ilk defa okula başlayacak anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gereken okulları belirledi. Kayıt yaptırılacak öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hangi okula kayıtlı olduğu nasıl öğrenilir? e-Kayıt sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıtları ne zaman? İşte çocuğum hangi okula gidecek? sorusunu yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Öğrenim hayatına ilk defa başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusuna yanıt arıyor. MEB ise 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirledi.

Çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilmek için ilk önce e-Okul sayfasını açın. e-Okul 'Duyurular' alanında yayınlanan "e-Kayıt İşlemleri" başlıklı duyuruya tıklayın.

Açılan sayfada kayıt yaptırmanız gereken okulu öğrencinin T.C. Kimlik numarası ve doğrum tarihi bilgisini girdikten sonra öğrenebilirsiniz.

E-KAYIT SORGULAMA: ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? TIKLA, ÖĞREN...

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

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