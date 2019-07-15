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  • 15.07.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 12:14

? 2019 Diyanet Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmekte olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na kısa süre kalırken, bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, , hangi gün başlar? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre, Kurban Bayramı'nın hangi gün başlayacağı belli oldu. Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bayram olan Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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