2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih yapacak adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS lisans programlarına tercihler ne zaman başlar? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.