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  • 14.07.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 18:30

ÖSYM tarihi açıkladı! ne zaman açıklanacak? nereden öğrenilir?

Devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce kişi bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olmak için ter döktü. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açılacak. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS'ye dair merak edilenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS sınav sonuçlarına ilişkin detaylar adaylara duyuruldu. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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