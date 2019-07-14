Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açılacak. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS'ye dair merak edilenler...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS sınav sonuçlarına ilişkin detaylar adaylara duyuruldu. KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
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