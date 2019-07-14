YKS sonuçları ne vakit açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da meydana gelen Yükseköğretim Kurumları sınavı'nın (YKS) arkasından neticeler için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. ÖSYM yaptığı izahat ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı YKS kılavuzu erişime açıldı. Asıl kılavuz sonuçların açıklanmasının peşinden yayınlanacak. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.Osym.Gov.Tr" web adresinden erişebilecek. Peki, 2019 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman başlayacak işte tüm detaylar