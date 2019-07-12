AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretm Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 6-7 Temmuz'da 3. dönem sınavlarına katıldılar. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.