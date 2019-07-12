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  • 12.07.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 23:27

LGS tercihlerinde son gün! ne zaman açıklanacak? İşte yerleştirme takvimi...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tercih döneminin 1 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona ereceğini açıklamıştı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci şimdi gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB lise yerleştirme takvimi...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.

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