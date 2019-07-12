Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci şimdi gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB lise yerleştirme takvimi...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.
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