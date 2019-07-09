ALES başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan ALES/2 başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ve sınav detayları da belli oldu. ALES başvuru işlemlerini yapacak olan adaylar, sınav ücreti ve sınava dair detayları araştırmaya başladı. Peki, ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edileren başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.