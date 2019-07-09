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  • 09.07.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:13

/2 başvuru kılavuzu 2019: ? ALES ücreti hangi bankaya yatırılacak? (ÖSYM AİS)

/2 başvuru kılavuzu için bekleyiş sona erdi. Lisansüstü eğitime girişte kullanılan ALES için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvurular bugün itibarıyla başladı. ALES'e başvuru yapacak adaylar detayları araştırıyor. Peki, ? ve hangi bankaya yatırılacak?

ALES/2 başvuruları başladı! Sınav ücreti ne kadar?

ALES başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan ALES/2 başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ve sınav detayları da belli oldu. ALES başvuru işlemlerini yapacak olan adaylar, sınav ücreti ve sınava dair detayları araştırmaya başladı. Peki, ALES başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edileren başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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