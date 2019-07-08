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  • 08.07.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 23:26

'de yayımlandı! na ilişkin flaş gelişme, e-devlet üzerinden yapılacak

, Dil ve ndan yurt içi ve dışında eğitim ve araştırma bursu almak isteyenler, "www.turkiye.gov.tr" adresinden başvuru yapacak. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Yönetmelik", 'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

O burs başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak

, Dil ve nun () yurt içi ve dışı eğitim ve araştırma bursları için "www.turkiye.gov.tr" adresinden başvuru yapılacak.

"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Yönetmelik", 'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Değişikliğe göre, kurumlardan burs almak isteyenler, her yıl ekim ayı içinde "www.turkiye.gov.tr" adresinde yer alan e-hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla başvuru yapacak.

Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananlara ilişkin duyuru, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilecek.

İlgililer, her yıl ekim ayında "www.turkiye.gov.tr" adresinde yer alan e-hizmetler bağlantısında bulunan burs başvuru uygulaması aracılığıyla başvurularını araştırma projelerini de ekleyerek yapacak.

Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular, not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesi; tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu; tez aşamasında olan doktora bursluları da tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını bursiyer evrak yükleme sistemine yükleyecek.

Yönetim kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın belgeleri eksiksiz olarak süresinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilecek.

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