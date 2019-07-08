Bursluluk sınavı sonuçları için öğrenciler heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından yaklaşık bir ay geçti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Sınav soru ve cevaplarının yayınlanması ile birlikte sonuçlara olan merak daha da arttı. Peki, PYBS İOKBS ne zaman açıklanacak? MEB 2019 Devlet bursluluk sınavı sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte ayrıntılar...

İOKBS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.