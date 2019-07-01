Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından lise eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdürenler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavlarının 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.