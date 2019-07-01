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  • 02.07.2019 00:48
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 00:48

açıklandı mı? ne zaman, hangi tarihte?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım başladı. Sınav öncesinde birçok kişi hakkında araştırma yapıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam edenler AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılacak? İşte cevabı...

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından lise eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdürenler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavlarının 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

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