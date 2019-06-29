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  • 29.06.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 18:11

çıkarma ekranı! ÖSYM 2019 son 10 yıl

çıktı nasıl alınır? ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2019 DGS 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgesini çıktı almak zorundalar. Peki, 2019 ? nasıl görüntülenir? İşte 2019 ekranı...

DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

DGS sınav giriş belgesi ve DGS çıkmış sorular, sınav öncesi öğrencileri en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilecek DGS öncesinde son hazırlıklarını yapacak öğrenciler çıkmış soruları görüntülemek istiyorlar. Öte yandan öğrencilerin sınava giriş yapabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2019 DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "DGS sınav giriş belgesi" sekmesine tıklayarak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Ekranda yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak ya da ctrl+p kısayolu ile sınav giriş belgenizi çıktı alabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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